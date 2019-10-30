У Києві залишилися всього 5 доз сироватки від дифтерії

В Україні зафіксували спалах дифтерії, при цьому сироватка проти хвороби не вистачає всім лікарням, в тому числі в Києві, де з 8 доз сироватки від дифтерії залишилося всього 5 флаконів.

Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська, пише "Укрінформ"

"Всього сироватки було 8 флаконів, яку в дитячу інфекційну лікарню розподілили як саме гуманітарну допомогу, а не закупівлі. 3 з них використовували на жінку, яка хворіла в Олександрівській лікарні, залишилося наразі 5 сироваток", - розповіла Вишневська.

Вона повідомила, що зараз у столиці зафіксовано три випадки дифтерії.

"На хлопчика не використовували сироватку, на жінку використовували, і на чоловіка, який зараз в Олександрівській лікарні, також не використовували сироватку. У них були висіяні нетоксигенні штами, які не продукують той токсин, який може призвести до жахливих станів, і така дифтерія з таким штамом лікується антибіотиками. І хлопчику, і чоловікові одразу взяли посів, і коли виявили що це дифтерія, хоча і нетоксигенна, за протоколом потрібно госпіталізувати. Вони зараз у задовільному стані, жінка йде на поправку, чоловік також, але вони будуть до кінця антибактеріальної терапії перебувати в стаціонарі", - розповіла Вишневська.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні можлива епідемія дифтерії, половина українців зробили щеплення.

Через катастрофічний рівень вакцинації Україні загрожують страшні епідемії поліомієліту, кору та дифтерії.