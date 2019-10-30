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30 октября 2019, среда, 11:19 266
Силовые структуры 2019-10-30T11:24:33+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура закрыла дело советника Авакова Коржа о вымогательстве $30 тыс. взятки

Генпрокуратура закрыла дело советника Авакова Коржа о вымогательстве $30 тыс. взятки

Генпрокуратура, Вымогательство, Закрытие дела, Взятка, Виктор Корж
Виктор Корж. Фото:
Виктор Корж. Фото: "Украинская Правда"

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о вымогательстве советником министра внутренних дел Арсена Авакова Виктором Коржем 30 тыс. долларов взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы физкультурно-спортивного общества "Динамо", передают Українськi Новини.

"ФСО "Динамо" обращает внимание общественности, что незаконные обвинения в адрес Виктора Коржа в якобы получении им неправомерной выгоды опровергнуты. ГПУ закрыла уголовное производство по делу Коржа В. П.", - сказано в нем.

Ему инкриминировалось уголовное преступление по ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, в марте СБУ подозревала Коржа в вымогательстве и получении взятки


в июле Служба безопасности Украины провела обыск в кабинете Коржа. СБУ засекретила дело Коржа.

 

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