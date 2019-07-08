СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова

Служба безопасности Украины провела обыск в кабинете бывшего советника министра внутренних дел Арсена Авакова Виктора Коржа по делу о вымогательстве им 30 тыс. долларов взятки.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Обыск прошел в его рабочем кабинете по ул. Институтская, 29/3, кабинет №204 в Киеве.

Кроме того, СБУ выделила в отдельное производство эпизод в отношении Коржа.

Ему инкриминируется уголовное преступление по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ засекретила дело Коржа.

Ранее суд Киева отказался заставить НАБУ открыть дело в отношении Арсена Авакова.

В марте на Авакова подали в суд за незаконную деятельность. До этого Аваков обвинил СБУ в использовании дела об убийстве Гандзюк для дискредитации полиции.