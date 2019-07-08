СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова

Служба безопасности Украины провела обыск в кабинете бывшего советника министра внутренних дел Арсена Авакова Виктора Коржа по делу о вымогательстве им 30 тыс. долларов взятки.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nОбыск прошел в его рабочем кабинете по ул. Институтская, 29\/3, кабинет №204 в Киеве.\r\nКроме того, СБУ выделила в отдельное производство эпизод в отношении Коржа.\r\nЕму инкриминируется уголовное преступление по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).\r\nЕму грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, СБУ засекретила дело Коржа.\r\nРанее суд Киева отказался заставить НАБУ открыть дело в отношении Арсена Авакова.\r\nВ марте на Авакова подали в суд за незаконную деятельность. До этого Аваков обвинил СБУ в использовании дела об убийстве Гандзюк для дискредитации полиции.