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30 жовтня 2019, середа, 11:22 161
Силові структури 2019-10-30T13:15:03+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура закрила справу радника Авакова Коржа про вимагання $30 тис. хабара

Генпрокуратура закрила справу радника Авакова Коржа про вимагання $30 тис. хабара

Генпрокуратура, вимагання хабара, Закриття справи, Віктор Корж
Віктор Корж. Фото:
Віктор Корж. Фото: "Українська Правда"

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження про вимагання радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Віктором Коржем 30 тис. доларів хабара.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби фізкультурно-спортивного товариства "Динамо", передають Українські Новини.

"ФСТ "Динамо" звертає увагу громадськості, що незаконні звинувачення на адресу Віктора Коржа у нібито отриманні ним неправомірної вигоди спростовані. ГПУ закрила кримінальне провадження за справою Коржа В. П.", - сказано в ньому.

Йому інкриміновано злочин за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні СБУ підозрювала Коржа у вимаганні та отриманні хабара.


У липні Служба безпеки України провела обшук в кабінеті Коржа. СБУ засекретила справу Коржа.

 

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