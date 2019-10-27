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27 октября 2019, воскресенье, 12:36 11
Политика 2019-10-27T12:40:33+02:00
Українські Новини
Вспышка гепатита А в школе Чернигова: полиция открыла дело

Вспышка гепатита А в школе Чернигова: полиция открыла дело

Чернигов, Расследование, Гепатит, Производство, Нацполиция, гепатит А
Медицина. Фото: pixabay
Медицина. Фото: pixabay

12 учеников школы и работница пищеблока госпитализированы с вирусным гепатитом А в Чернигове.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, передают Українськi Новини.

Согласно ему, вспышка заболевания случилась в школе №7. Среди пострадавших - ученики школы и работница пищеблока.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений)

Данное нарушение влечет за собой штраф или арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в черниговской школе школьники заразились гепатитом А.

В прошлом году вспышку гепатита зафиксировали в школе в Одессе, тогда инфекцию подхватили 4 ученика.

В связи с этим, врачи предоставили методы профилактики вирусного заболевания. Чаще всего встречаются три его типа - гепатит А, В и С. И именно гепатиты B и С – два основных типа, что является причиной 96% всех случаев смерти от гепатита. Заразным является только вирусный гепатит. От разновидности вируса зависит способ попадания его в организм. 

Больше новостей о: Чернигов Расследование Гепатит Производство Нацполиция гепатит А

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