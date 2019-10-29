Правительство Зеленского высмеяли за присвоение себе как победы проведение украинцам интернета

На странице "Команда Зеленского" в социальной сети Facebook заявили, что "90% украинцев годами не имели доступа к интернету, а новое правительство лишь за несколько месяцев работы все изменило". Вскоре "90%" исправили на слово "много", однако реакция пользователей последовала незамедлительно.

Так, изначально в записи команды Президента Владимира Зеленского была указана конкретная цифра "90%", как данные о том, что указанное количество жителей Украины не имело доступа к "всемирной паутине", пока не пришло новое правительство.

Однако в течение двух часов с момента публикации записи "90% украинцев" изменили на слово "много".

В Facebook пользователи делятся своим мнением касательно такого "ляпа".

"Этот премьер поломался. Несите нового", - пишет Ольга Палий.

"Исправлено. После пересчета оказалось уже не 90% украинцев было без интернета до Зеленского и Гончарука, а много. Как думаете, почему исправили? Возможно, команда Зеленского имела в виду без интернета были 90% от 73% проголосовавших за Зеленского, а не всех граждан Украины?" - иронизирует Михаил Ткач.

"Тимошенко когда-то включила свет, а Зеленский интернет. Спасатели нации", - пишет Екатерина Рошук.

"А с помощью чего они пришли к власти?" - задается вопросом Оксана Шайко.

"Кириллицу, кому кириллицу? Свежак, от Мефодия передам", - шутит пользователь Татьяна Николаева.

"Как шутили в нашем вузе, если коммунизм - это советская власть плюс электрификация всей страны, то советская власть - это коммунизм минус электрификация ...", - отметил Алексей Мустафин.

Как сообщали Українські Новини, на сайте Зеленского назвали Торонто столицей Канады.

Также у Зеленского снова оконфузились, перепутав пол премьера Индии.