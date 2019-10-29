подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 октября 2019, вторник, 23:40 98
Общество 2019-10-29T23:42:07+02:00
Українські Новини
Правительство Зеленского высмеяли за присвоение себе как победы проведение украинцам интернета

Правительство Зеленского высмеяли за присвоение себе как победы проведение украинцам интернета

Интернет, Конфуз, Реакция соцсетей, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Команда Зеленского/Фейсбук
Алексей Гончарук. Фото: Команда Зеленского/Фейсбук

На странице "Команда Зеленского" в социальной сети Facebook заявили, что "90% украинцев годами не имели доступа к интернету, а новое правительство лишь за несколько месяцев работы все изменило". Вскоре "90%" исправили на слово "много", однако реакция пользователей последовала незамедлительно.

Так, изначально в записи команды Президента Владимира Зеленского была указана конкретная цифра "90%", как данные о том, что указанное количество жителей Украины не имело доступа к "всемирной паутине", пока не пришло новое правительство. 

Однако в течение двух часов с момента публикации записи "90% украинцев" изменили на слово "много". 

В Facebook пользователи делятся своим мнением касательно такого "ляпа".

"Этот премьер поломался. Несите нового", - пишет Ольга Палий.

"Исправлено. После пересчета оказалось уже не 90% украинцев было без интернета до Зеленского и Гончарука, а много. Как думаете, почему исправили? Возможно, команда Зеленского имела в виду без интернета были 90% от 73% проголосовавших за Зеленского, а не всех граждан Украины?" - иронизирует Михаил Ткач.

"Тимошенко когда-то включила свет, а Зеленский интернет. Спасатели нации", - пишет Екатерина Рошук.

"А с помощью чего они пришли к власти?" - задается вопросом Оксана Шайко.

"Кириллицу, кому кириллицу? Свежак, от Мефодия передам", - шутит пользователь Татьяна Николаева.

"Как шутили в нашем вузе, если коммунизм - это советская власть плюс электрификация всей страны, то советская власть - это коммунизм минус электрификация ...", - отметил Алексей Мустафин.

Как сообщали Українські Новини, на сайте Зеленского назвали Торонто столицей Канады. 

Также у Зеленского снова оконфузились, перепутав пол премьера Индии.

Больше новостей о: Интернет Конфуз Реакция соцсетей Алексей Гончарук

Архив
Новости
Завтра киевская подземка в час пик может изменить работу 23:55
Алексей Гончарук. Фото: Команда Зеленского/Фейсбук
Правительство Зеленского высмеяли за присвоение себе как победы проведение украинцам интернета 23:40
Выращивал зерновые в "Коломойском" районе, - депутат "Слуги народа" опозорился в Раде 23:10
Начальником департамента ГПУ по делам Евромайдана стал Мысяк 22:45
Зеленский одобрил космическую деятельность субъектами всех форм собственности 22:19
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Ожидать ли инфляции: финансисты рассказали, зачем НБУ ввел купюру в 1000 гривен 08:24
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
Жители прифронтовых сел с нетерпением ждут разведения войск, - Сивохо 22:53
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Золотом началось разведение войск 12:13
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ 08:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok