Зеленский одобрил космическую деятельность субъектами всех форм собственности

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий космическую деятельность субъектам всех форм собственности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Президент подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования космической деятельности" №143-ІХ.

Закон создает условия для развития отечественной космической отрасли.

Документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.

Согласно закону, субъекты, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию.

Порядок представления такой декларации будет устанавливать Кабинет министров.

Закон также предусматривает, что на осуществление отдельных видов космической деятельности будет необходимо разрешение.

Подавать заявление на получение (переоформление, аннулирование) разрешения можно будет в бумажной или электронной форме по выбору заявителя.

Закон вступает силу через три месяца после опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предложил Бразилии перезапустить совместный космический проект.

Также Украина собирается исследовать космос с Нигерией.