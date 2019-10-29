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29 октября 2019, вторник, 20:35 5
Судебная власть 2019-10-29T20:40:53+02:00
Українські Новини
Россия не просила ГПУ экстрадировать Фукса

Россия не просила ГПУ экстрадировать Фукса

Генпрокуратура, ГПУ, Экстрадиция, Павел Фукс

Россия не присылала в Генеральную прокуратуру Украины запрос на экстрадицию российского бизнесмена Павла Фукса, которого подозревают в мошенничестве, а полиция Москвы объявила в розыск.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "UN - сливы и груши" со ссылкой на источник, обладающий информацией.

"РФ не присылала в ГПУ запрос на экстрадицию Павла Фукса. Информация из достоверных источников", - говорится в нем.

Отмечается, что ранее Сергей Лещенко распространил информацию, что Россия просит экстрадировать Фукса.

Как сообщали Українські Новини, олигарх Павел Фукс получил новые лицензии на недра в Украине без конкурса.  Комиссия Госгеонедр предоставила разрешения на расширение таких объектов: Клюшниковская, Боярско-Чапаевская, Дружининская, Майоровская, Южно-Свистунковская площади (все - Полтавская область).

Кроме того, Фукс может быть причаcтен к схемам в "Укроборонпроме".  В 2017 году Фукс обзавелся участком земли на Рыбальском острове, который помимо финансовой ценности, находился рядом "с полезными соседями"

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