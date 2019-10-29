Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен

Верховная Рада запретила ограждать прибрежные зоны и ввела штраф до 17 тыс. гривен за ограничение доступа граждан к водоемам.

За принятие законопроекта №0869 в целом проголосовали 314 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом предусмотрено, что за ограничение доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов для общего водопользования, кроме случаев, предусмотренных законом, будет налагаться штраф на граждан от 3 400 гривен до 6 800 гривен (от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан) и на должностных лиц - от 6 800 гривен до 11 900 гривен (от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан), а за те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания влекут наложение штрафа на граждан от 6 800 гривен до 11 900 гривен и на должностных лиц - от 11 900 гривен до 17 000 гривен.

При этом ограничение доступа граждан любым способом (в том числе путем устройства ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на прибрежных земельных участках, которые находятся в пользовании юридических или физических лиц, а также взимание за него платы является основанием для прекращения права пользования земельными участками прибрежных защитных полос по решению суда.

Предусмотрено, что в прибрежных защитных полосах запрещаются ограждения или другие конструкции, препятствующие доступу граждан к берегам рек, водоемов и островов, кроме случаев, предусмотренных законом.

Такие ограждения или другие конструкции демонтируются их владельцами в течение 10 дней после получения письменного требования местной государственной администрации или исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Ограждения, установленные до вступления закона в силу, демонтируются в течении 3 месяцев со дня вступления его в силу.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 3 месяца после дня вступления в силу.

Как сообщали Українські Новини, сегодня Рада также ввела штрафы за "кнопкодавство".