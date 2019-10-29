ДБР розслідує недбалість посадових осіб Служби зовнішньої розвідки

Держбюро розслідувань проводить досудове розслідування за фактом недбалого ставлення військових посадових осіб Служби зовнішньої розвідки (СЗР) до служби, що спричинило істотну шкоду, при реконструкції будівлі спеціального призначення в Києві.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справу відкрито 2 серпня за фактом недбалого ставлення військових посадових осіб Служби зовнішньої розвідки до служби, що призвела до тяжких наслідків, вчинених в умовах особливого періоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 грудня 2015 року між СЗР і ТОВ "Акорд-Інвест" був укладений договір про реконструкцію будівлі спеціального призначення, розташованого за адресою: Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32.

Загальна вартість робіт за зазначеним договором становила 15 190 117 гривень.

В подальшому між СЗР і "Акорд Інвест" був укладений додатковий договір, згідно з яким загальна вартість робіт за основним договором становила 16 309 314 гривень.

Наказом голови СЗР від 15 квітня 2019 року було призначено службове розслідування з метою встановлення фактів заподіяння державі матеріальної шкоди посадовими особами СЗР під час виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції будівлі.

Під час проведення службового розслідування встановлено: жодна з систем (охоронна сигналізація, система відеоспостереження, контролю та управління доступом, периметрова сигналізація та охоронне освітлення, пожежна сигналізація) не перебуває у справному стані і не придатна до експлуатації в зв'язку з відсутністю складових елементів цих систем (модулі, деталі тощо); вартість відсутніх елементів згідно з актами прийому-передачі становила 341 700 гривень.

Також були виявлені численні порушення у виконанні будівельних робіт, які створюють значні ризики пожежної безпеки об'єкта.

Службовим розслідуванням встановлено, що державі в особі СЗР завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 825 785 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань почало розслідування проти колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки і екс-начальника управління Служби безпеки України в Києві та області Сергія Семочка.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини Семочка.