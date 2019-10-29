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29 октября 2019, вторник, 16:19 469
Кабмин 2019-10-29T16:20:07+02:00
Українські Новини
Финкомитет Рады будет согласовывать свои инициативы с Гончаруком и бизнесом

Финкомитет Рады будет согласовывать свои инициативы с Гончаруком и бизнесом

Кабинет Министров Украины, Финкомитет Рады, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе программы "Свобода слова" на телевизионном канале ICTV заявил, что Комитет по финансовой, налоговой и бюджетной политике Верховной Рады впредь будет обсуждать все свои инициативы с Кабинетом Министров.

Об этом сообщило интернет-издание The Page.

"То, что принималось до сих пор, к сожалению, во многих случаях с нами вообще никак не согласовывалось. Поэтому сейчас мы меняем эту практику и в будущем намерены более плотно работать с комитетом", - сказал Гончарук.

По его словам, именно из-за несогласованности с Кабмином был принят закон о фиксированной доле в наценке на сигареты, из-за которой табачная компания Вritish American Tobacco заявила о намерении свернуть производство сигарет в Украине. "Мы против этой инициативы и закон с этой нормой работать не будет", - пояснил Гончарук.

Он также сказал, что инициатива о резком повышении рентной платы на добычу железорудного сырья в нынешнем виде, скорее всего, принята не будет. "Мы будем обсуждать эту инициативу с производителями. Точно, что в таком виде как сейчас, ее никто не станет вводить", - сказал премьер-министр.

При этом Гончарук поддержал принятые инициативы по ужесточению контроля за работой физических лиц-предпринимателей (ФОП). По его словам это позволит бороться с практикой ухода от налогов при участии ФОПов.

Напомним, что ранее Верховная Рада Украина приняла закон №1049, в котором содержалась норма о регулировании цен на сигареты. Речь идет о поправке, внесенной в документ нардепом от фракции "Слуга народа" Александром Дубинским. Согласно ей, табачные компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены. British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris и Imperial Tobacco заявили, что это сделает их производство нерентабельным и пригрозили уходом из Украины.

Норма о резком повышение рентной платы на железорудное сырье содержится в законопроекте №1210.

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