Фінкомітет Ради буде погоджувати свої ініціативи з Гончаруком і бізнесом

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ході програми "Свобода слова" на телевізійному каналі ICTV заявив, що Комітет з фінансової, податкової та бюджетної політики Верховної Ради надалі буде обговорювати всі свої ініціативи з Кабінетом Міністрів.

Про це повідомило інтернет-видання The Page.

"Те, що приймалося до цих пір, на жаль, у багатьох випадках з нами взагалі ніяк не узгоджувалося. Тому зараз ми змінюємо цю практику та у майбутньому маємо намір більш щільно працювати з комітетом", - сказав Гончарук.

За його словами, саме через неузгодженість з Кабміном був прийнятий закон про фіксовану частку в націнці на цигарки, через яку тютюнова компанія Вritish American Tobacco заявила про намір згорнути виробництво цигарок в Україні. "Ми проти цієї ініціативи та закон з цією нормою працювати не буде", - пояснив Гончарук.

Він також сказав, що ініціатива про різке підвищення рентної плати на видобуток залізорудної сировини в нинішньому вигляді, швидше за все, прийнята не буде. "Ми будемо обговорювати цю ініціативу з виробниками. Точно, що в такому вигляді як зараз, її ніхто не буде вводити", - сказав прем'єр-міністр.

При цьому Гончарук підтримав прийняті ініціативи з посилення контролю за роботою фізичних осіб-підприємців (ФОП). За його словами це дозволить боротися з практикою ухилення від податків за участю ФОПів.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада Україна прийняла закон №1049, в якому містилася норма про регулювання цін на цигарки. Мова йде про поправки, яка внесена до документа нардепом від фракції "Слуга народу" Олександром Дубинським. Згідно їй, тютюнові компанії-виробники повинні будуть продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни. British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris та Imperial Tobacco заявили, що це зробить їх виробництво нерентабельним і пригрозили згортанням свого виробництва в Україні.

Норма про різке підвищення рентної плати на залізорудну сировину міститься в законопроекті №1210.