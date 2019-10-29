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29 октября 2019, вторник, 13:40 1298
Верховная Рада и партии 2019-10-29T13:40:51+02:00
Українські Новини
В Раде решили и дальше назначать генпрокурором людей без юробразования

В Раде решили и дальше назначать генпрокурором людей без юробразования

Верховная Рада, Генпрокурор, Должность генпрокурора

Верховная Рада отказалась запретить назначать генеральным прокурором лицо без юридического образования.

За отклонение законопроекта №1044 в первом чтении проголосовали 297 депутатов, №1044-1 – 289 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроектом предлагалось вернуть требование к наличию высшего юридического образования у кандидата на должность генерального прокурора.

Кроме этого, предлагалось ввести требование к опыту работы в области права (а в законопроекте №1144 - и/или в правоохранительных органах) не менее 10 лет на момент назначения генпрокурором.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году бывший Президент Петр Порошенко одобрил закон о разрешении назначать генпрокурором кандидата без юридического образования и опыта работы в прокуратуре и назначил генпрокурором Юрия Луценко, не имеющего юридического образования.

До этого в этот же день парламент принял закон, которым разрешил назначать генпрокурором кандидата без юридического образования и опыта работы в прокуратуре. Также Transparency International считает неоправданным назначение Луценко генпрокурором.

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