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28 октября 2019, понедельник, 23:08 12
Верховная Рада и партии 2019-10-28T23:09:43+02:00
Українські Новини
Депутат Медяник принес на фракцию результаты прохождения полиграфа и ему поверили, что он не брал денег как хв

Депутат Медяник принес на фракцию результаты прохождения полиграфа и ему поверили, что он не брал денег как хвастался в скандальной переписке

Верховная Рада, Владимир Зеленский, Партия
Вячеслав Медяник на заседании парламента, фото: Изым Каумбаев/
Вячеслав Медяник на заседании парламента, фото: Изым Каумбаев/"Страна"

Полиграф показал непричастность депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Вячеслава Медяника к коррупции.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В понедельник состоялось собрание фракции "Слуга народа".

Согласно сообщению Кравчук, политики обсудили ситуацию с Медяником.

Она отметила, что он уже понес за свои сообщения политическую ответственность.

Кроме того, на собрании фракции депутаты проголосовали, что они не должны ходить на российские каналы. Также депутаты обсудили вопросы налогового комитета.

"Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф снял много подозрений. Коррупционные площадки и посредники все равно исчезнут - соответствующий законопроект будет рассмотрен на комитете и вынесен в зал. Выводы сделаны, двигаемся дальше", - написала заместитель.

Кравчук также сообщила, что на собрании присутствовал Президент Владимир Зеленский. Он рассказал о своей поездке в Золотое и выслушал мнение депутатов о Донбассе.

В сообщении также сказано, что съезд партии "Слуга народа" пройдет 10 ноября, после него начнется развитие партии.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура квалифицирует резонансную переписку депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, в которой он обсуждал, как решить вопросы с прокурорами, как злоупотребление влиянием. Напомним, что на заседании также обсуждали дороги на Донбассе и финансы.

Больше новостей о: Верховная Рада Владимир Зеленский Партия "Слуга народа" Евгения Кравчук Вячеслав Медяник

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