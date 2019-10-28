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  • Жители прифронтовых сел с нетерпением ждут разведения войск, - Сивохо
28 октября 2019, понедельник, 22:53 232
Политика 2019-10-28T22:54:13+02:00
Українські Новини
Жители прифронтовых сел с нетерпением ждут разведения войск, - Сивохо

Жители прифронтовых сел с нетерпением ждут разведения войск, - Сивохо

Алексей Гончарук, Сергей Сивохо, Разведение войск, Петровское
Сивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо
Сивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо

На встрече с жителями прифронтового села Николаевка, которое находится в зоне предстоящего разведения войск возле Петровского, люди сказали, что с нетерпением ждут разведения войск. Об этом сообщает Сергей Сивохо на странице на Facebook.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, минист Оксана Гаврилюк, Сергей Сивохо и первый зам Минздрава посетили зону разведения войск. Люди заявили, что больше всего хотят мира.

"Обсудили земельный вопрос. Все эти годы жители прифронтовых зон продолжают платить налог на землю, которая используется для нужд обороны. Часть - заминирована, на другой – построены сооружения, некоторые земли находятся в серой зоне", - говорится в сообщении.

Жители пожаловались на плохое медицинское обеспечение и отсутствие необходимых лекарств. 

"Из-за невозможности вовремя делать обследования, тут болеют открытой формой туберкулёза. И случаи учащаются. Жалуются и на отсутствие качественного инсулина", - пишет Сивохо.

Существует проблема пропускной системы через КПВВ: пропуска детей осуществляются по загран. паспортам, но получить документ очень дорого и хлопотно.

Сивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо

Сивохо и Гончарук. Фото: Facebook/ Сергей СивохоСивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо

Как сообщали Українські Новини, в Минске не согласовали новую дату разведения сил. Тем временем Зеленский рассказал о подготовке к разведению сил в Золотом и Петровском.

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