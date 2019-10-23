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23 октября 2019, среда, 20:01 20
Президент 2019-10-23T20:02:20+03:00
Українські Новини
Зеленский рассказал о подготовке к разведению сил в Золотом и Петровском

Зеленский рассказал о подготовке к разведению сил в Золотом и Петровском

война на Донбассе, разведение сил, Владимир Зеленский, Разведение войск
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Петровском и Золотом на Донбассе, где боевики нарушают режим тишины, проводится подготовка к разведению сил. Об этом глава государства рассказал в интервью "Сегодня".

Так, Зеленский отметил, что разведение сил в Станице Луганской, Петровском и Золотом и согласование "формулы Штайнмайера" было условием проведения встречи лидеров "нормандской четверки". В Станице Луганской разведение уже произошло.

"Сейчас идут подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно будет и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другой информации я не знаю", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, недавно боевики обстреляли позиции ООС на участке разведения сил.

Также в Золотое были отправлены дополнительные силы полиции.

Ранее, после того, как Трехсторонняя контактная группа в Минске подписала "формулу Штайнмайера" на Донбассе начался процесс разведения войск

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