Зеленский рассказал о подготовке к разведению сил в Золотом и Петровском

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Петровском и Золотом на Донбассе, где боевики нарушают режим тишины, проводится подготовка к разведению сил. Об этом глава государства рассказал в интервью "Сегодня".

Так, Зеленский отметил, что разведение сил в Станице Луганской, Петровском и Золотом и согласование "формулы Штайнмайера" было условием проведения встречи лидеров "нормандской четверки". В Станице Луганской разведение уже произошло.

"Сейчас идут подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно будет и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другой информации я не знаю", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, недавно боевики обстреляли позиции ООС на участке разведения сил.

Также в Золотое были отправлены дополнительные силы полиции.

Ранее, после того, как Трехсторонняя контактная группа в Минске подписала "формулу Штайнмайера" на Донбассе начался процесс разведения войск