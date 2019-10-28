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  • Студентам предложили отдохнуть в могиле с целью избавиться от страха смерти
28 октября 2019, понедельник, 20:35 190
Наука 2019-10-28T20:36:42+02:00
Українські Новини
Студентам предложили отдохнуть в могиле с целью избавиться от страха смерти

Студентам предложили отдохнуть в могиле с целью избавиться от страха смерти

Исследования, Нидерланды, Университет, Смерть, Фобия
Могила. Фото: studentenkerk
Могила. Фото: studentenkerk

В университете Неймегена имени святого Радбода Утрехтского в Нидерландах выкопали на территории кампуса могилу для студентов. Учащимся предложили отдохнуть в ней и подумать о смерти, пишет издание Vice.

Открытая могила расположена в саду за студенческой церковью: с ее дна открывается вид на небо и ветки дерева. Внутри ожидаемо грязно и сыро, поэтому студентам специально подложили матрас и коврик. Чтобы ученики не поранились о торчащие корни деревьев, стены могилы обклеили пластиковой лентой.

Могилы в университете. Фото: studentenkerkМогилы в университете. Фото: studentenkerk

"Напишите нам, если хотите лечь в могилу", — пишут на официальном сайте университета.

Руководство предлагает своим студентам записаться на сеанс, который длится от получаса до трех часов. С собой в могилу не разрешается брать телефон или книгу, так как они помешают мыслям о смерти.

За первые три года ямой воспользовались 39 человек, а за девять месяцев этого года — 15. Следующие 30 желающих ожидают своей очереди. Многие студенты ложатся в могилу, чтобы принять смерть друзей или членов семьи.

"Психологи снова и снова доказывают, что если человек останется наедине с проблемой, вместо того, чтобы избегать ее, тревога уменьшится и в итоге исчезнет", - говорит Пол Винк, клинический психолог, изучающий взаимосвязь религиозности и смерти.

Как сообщали Українські Новини, в Нидерландах одна семья девять лет ждала конца света в подвале. Ранее ученые опубликовали исследование, в котором придумали, как компьютеры смогут заменить антидепрессанты. Также ученые выяснили, как именно смартфоны влияют на депрессию.

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