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28 октября 2019, понедельник, 19:14 151
Судебная власть 2019-10-28T19:23:23+02:00
Українські Новини
ГБР расследует возможную причастность харьковских полицейских к угону автомобиля жителя Киева, - Варченко

ГБР расследует возможную причастность харьковских полицейских к угону автомобиля жителя Киева, - Варченко

угон автомобиля, Ольга Варченко, ГБР

Государственное бюро расследований расследует возможную причастность сотрудников харьковской полиции к угону автомобиля жителя Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Так, Варченко отметила, что в средствах массовой информации резонанс получил сюжет о похищении у киевлянина автомобиля, который впоследствии оказался у полицейских города Харькова.

"Так, с видео сюжета "ТСН", а также статьи в социальной сети Facebook общественность узнала о случае, который произошел с киевлянином Максимом Шкварко. В конце июня 2019 его автомобиль марки Mazda 6 похитили. Спустя почти полгода, Максим Шкварко собственными силами нашел свой угнанный автомобиль в г. Харькове, которым благополучно на постоянной основе пользовались двое братьев - действующие сотрудники полиции города Харькова", - написала Варченко.

Она отметила, следователями ГБР начато досудебное расследование по факту возможного превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

"А дальше - будем принимать все меры по установлению местонахождения автомобиля, обстоятельств и оснований его использования правоохранителями, их возможной причастности к похищению автомобиля. Кроме того, будет дана оценка действий правоохранителей, которые расследовали факт завладения автомобилем Максима Шкварко", - подытожила Варченко.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве мужчина угнал патрульный автомобиль и сбил полицейского.

Ранее под Одессой пьяный мужчина угнал маршрутку, но врезался в железную электроопору и перевернулся.

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