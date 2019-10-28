подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • STEM is FEM мотивирует украинских школьниц выбирать технические специальности
28 октября 2019, понедельник, 18:50 14
Политика 2019-10-28T18:50:49+02:00
Українські Новини
STEM is FEM мотивирует украинских школьниц выбирать технические специальности

STEM is FEM мотивирует украинских школьниц выбирать технические специальности

Перед школьницами со всей Украины выступили Министр здравоохранения, заместитель Министра развития экономики и бывшая и.о. министра агрополитики.

В Киеве состоялся первый образовательный модуль благотворительного проекта STEM is FEM, посвященный теме биотехнологий. Благодаря онлайн конкурсу на модуль попали ученицы старших классов со всей Украины – Киева, Запорожья, Сум, Мариуполя, Одессы, Северодонецка, Хмельницкого, Черкасской и Ровенской областей.

"Первый модуль проекта превысил наши самые смелые ожидания. Биотехнологии – достаточно специализированная отрасль, которая может быть интересна далеко не всем. Но то количество анкет, уровень знаний и подготовки участниц первого модуля в очередной раз продемонстрировали, какая у нас умная, талантливая и целеустремленная молодежь. Верю, что все участницы STEM is FEM достигнут больших успехов в жизни и привнесут значительный вклад в наше будущее", - рассказывает один из инициаторов проекта, IT-бизнесмен и инвестор Сергей Токарев.

На открытие модуля организаторы пригласили выступить женщин, которые хоть и не работают в области биотехнологий, но в своем профессиональном развитии достигли высот и могли поделиться собственным опытом, как покорить мир политики и бизнеса.

Среди них исполнявшая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины в 2019 году Ольга Трофимцева, основательница страховой компании "Арсенал Страхование" Марина Авдеева, Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Инна Метелева и Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Во-первых, надо уметь даже в случае неудач вставать и идти дальше. Во-вторых, никогда не бойтесь! Мой третий совет – имейте цель. Если у вас будет такая цель, которую вы сами считаете достойной усилий, то она поможет вам пройти сложные времена. Мой четвертый совет – учитывайте критику, но не всю. Я научилась прислушиваться к критике лишь тогда, когда она конструктивна, и идет от людей, которых я уважаю как профи или как личностей. И, главное, помните, что в современном мире для вас нет никаких ограничений", – рассказала в своем выступлении Ольга Трофимцева.

Также перед девушками выступали женщины, работающие в области биотехнологий. Профессиональные лекции для участников провела популяризатор науки, клеточный биолог Ольга Маслова. Свои вопросы о том, как работать в сфере, девушки поставили микробиологине Елене Ливинский, нейробиологине Вере Ефремовой, исследовательнице молекулярной биологии Оксане Пивень и специалистке по регенеративным технологиям Яне Ткаченко.

А на экскурсиях участникам показали, как выглядит место работы настоящего биотехнолога и чем он занимается. Биохимик и заслуженный учитель Елена Соляник познакомила девушек с деятельностью лаборатории DIAGEN. А доктор медицинских наук, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Виктор Досенко – с успехами Института Физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины.

Проект STEM is FEM - образовательная благотворительная инициатива по популяризации STEM-специальностей среди девушек. Цель проекта – мотивировать девушек выбрать для себя профессию, связанную с наукой, технологиями, инженерным делом или математикой.
Архив
Новости
Электроснабжение Донбасса является вопросом реинтеграции ОРДЛО в Украину, – Чех 19:14
ГБР расследует возможную причастность харьковских полицейских к угону автомобиля жителя Киева, - Варченко 19:14
Зеленский, Тамп, Путин. Коллаж
Перепутал: Трамп случайно назвал Зеленского Президентом России 19:10
"Фармак" оценивает объем рынка "Корвалола" в 100 млн гривен в год и свою долю в 64% 19:00
STEM is FEM мотивирует украинских школьниц выбирать технические специальности 18:50
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
Деньги. Фото: полиция Харьковской области
Украина понесла ущерб в 18 млн гривен из-за 66-летнего чиновника Харьковской ОГА 14:15
больше новостей
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok