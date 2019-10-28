STEM is FEM мотивирует украинских школьниц выбирать технические специальности

Перед школьницами со всей Украины выступили Министр здравоохранения, заместитель Министра развития экономики и бывшая и.о. министра агрополитики.

В Киеве состоялся первый образовательный модуль благотворительного проекта STEM is FEM, посвященный теме биотехнологий. Благодаря онлайн конкурсу на модуль попали ученицы старших классов со всей Украины – Киева, Запорожья, Сум, Мариуполя, Одессы, Северодонецка, Хмельницкого, Черкасской и Ровенской областей.

"Первый модуль проекта превысил наши самые смелые ожидания. Биотехнологии – достаточно специализированная отрасль, которая может быть интересна далеко не всем. Но то количество анкет, уровень знаний и подготовки участниц первого модуля в очередной раз продемонстрировали, какая у нас умная, талантливая и целеустремленная молодежь. Верю, что все участницы STEM is FEM достигнут больших успехов в жизни и привнесут значительный вклад в наше будущее", - рассказывает один из инициаторов проекта, IT-бизнесмен и инвестор Сергей Токарев.

На открытие модуля организаторы пригласили выступить женщин, которые хоть и не работают в области биотехнологий, но в своем профессиональном развитии достигли высот и могли поделиться собственным опытом, как покорить мир политики и бизнеса.

Среди них исполнявшая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины в 2019 году Ольга Трофимцева, основательница страховой компании "Арсенал Страхование" Марина Авдеева, Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Инна Метелева и Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Во-первых, надо уметь даже в случае неудач вставать и идти дальше. Во-вторых, никогда не бойтесь! Мой третий совет – имейте цель. Если у вас будет такая цель, которую вы сами считаете достойной усилий, то она поможет вам пройти сложные времена. Мой четвертый совет – учитывайте критику, но не всю. Я научилась прислушиваться к критике лишь тогда, когда она конструктивна, и идет от людей, которых я уважаю как профи или как личностей. И, главное, помните, что в современном мире для вас нет никаких ограничений", – рассказала в своем выступлении Ольга Трофимцева.

Также перед девушками выступали женщины, работающие в области биотехнологий. Профессиональные лекции для участников провела популяризатор науки, клеточный биолог Ольга Маслова. Свои вопросы о том, как работать в сфере, девушки поставили микробиологине Елене Ливинский, нейробиологине Вере Ефремовой, исследовательнице молекулярной биологии Оксане Пивень и специалистке по регенеративным технологиям Яне Ткаченко.

А на экскурсиях участникам показали, как выглядит место работы настоящего биотехнолога и чем он занимается. Биохимик и заслуженный учитель Елена Соляник познакомила девушек с деятельностью лаборатории DIAGEN. А доктор медицинских наук, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Виктор Досенко – с успехами Института Физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины.

Проект STEM is FEM - образовательная благотворительная инициатива по популяризации STEM-специальностей среди девушек. Цель проекта – мотивировать девушек выбрать для себя профессию, связанную с наукой, технологиями, инженерным делом или математикой.