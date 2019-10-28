STEM is FEM мотивує українських школярок обирати технічні спеціальності

Перед школярками з усієї України виступили Міністр охорони здоров’я, заступниця Міністра розвитку економіки та колишня в.о. міністра агрополітики. У Києві відбувся перший освітній модуль благодійного проекту STEM is FEM, присвячений темі біотехнологій. Завдяки онлайн конкурсу на модуль потрапили учениці старших класів з усієї України – Києва, Запоріжжя, Сум, Маріуполя, Одеси, Сєвєродонецька, Хмельницького, Черкащини та Рівненщини.

"Перший модуль проекту відверто перевищив наші найсміліші сподівання. Біотехнології – досить спеціалізована галузь, що може бути цікава далеко не всім. Але той наплив анкет та рівень знань та підготовки учасниць першого модулю вкотре продемонстрував, яка в нас розумна, талановита та цілеспрямована молодь. Вірю, що всі учасниці STEM IS FEM досягнуть великих успіхів у житті та привнесуть значний вклад у наше майбутнє", – розповідає один з ініціаторів проекту, IT-бізнесмен та інвестор Сергій Токарєв.

На відкриття модулю організатори запросили виступити жінок, які хоч і не працюють безпосередньо у галузі біотехнологій, та у своєму професійному розвитку досягли висот і могли поділитися власним досвідом, як підкорити світ політики і бізнесу. Серед них були виконуюча обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України у 2019-му році Ольга Трофімцева, засновниця страхової компанії «Арсенал Страхування" Марина Авдєєва, Заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Інна Мєтєлєва та Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

"По-перше, треба вміти навіть у випадку невдач вставати і йти далі. По-друге, ніколи не бійтесь! Моя третя порада – майте ціль. Якщо у вас буде така ціль, яку ви самі вважаєте вартою зусиль, то вона допоможе вам пройти найскладніші часи. Моя четверта порада – зважайте на критику, але не на всю. Я навчилась дослухатись до критики лише тоді, коли вона конструктивна, і походить від людей, яких я поважаю як профі чи як особистостей. І, головне, пам’ятайте, у сучасному світі для вас немає жодних обмежень", – розповіла у своєму виступі Ольга Трофімцева.

Також перед дівчатами виступали жінки, які працюють у галузі Біотехнологій. Професійні лекції для учасниць провела популяризаторка науки, клітинний біолог Ольга Маслова. Свої запитання про те, як працювати у сфері, дівчата поставили мікробіологині Олені Лівінській, нейробіологині Вірі Єфремовій, дослідниці молекулярної біології Оксані Півень та спеціалістці з регенеративних технологій Яні Ткаченко.

А на екскурсіях учасницям показали, як виглядає місце роботи справжнього біотехнолога і чим він займається. Біохімік Заслужений вчитель Олена Соляник познайомила дівчат із діяльністю лабораторії DIAGEN. А доктор медичних наук, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Віктор Досенко із успіхами Інститута Фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.

Проект STEM is FEM – освітня благодійна ініціатива популяризації STEM-спеціальностей серед дівчат. Мета проекту – мотивувати дівчат обрати для себе професію, пов’язану із наукою, технологіями, інженерною справою або математикою.