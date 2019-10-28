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28 октября 2019, понедельник, 17:56 66
Общество 2019-10-28T17:57:46+02:00
Українські Новини
Задолженность по зарплате украинцам увеличилась до 3 млн гривен: кому больше всего должны

Задолженность по зарплате украинцам увеличилась до 3 млн гривен: кому больше всего должны

заработная плата, Задолженность по заработной плате, Госслужба статистики

На 1 октября 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 11,5% по сравнению с 1 сентября до 3 141,147 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 октября 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 597,568 млн гривен, Луганской – 557,802 млн гривен и Харьковской – 424,660 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 октября 2019 года:

  На 1 октября 2019 года, млн гривен в % к 01.09.2019
Всего 3 141,147 111,5
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 26,952 112,2
Промышленность 2 498,383 112,7
- Добывающая промышленность 698,749 131,5
- Обрабатывающая промышленность 1 538,716 105,1
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 114,907 135,8
- Водоснабжение; канализация, обращение с отходами 146,012 107,6
Строительство 63,459 102,5
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 40,704 103,6
Транспорт и связь 207,121 102,5
Временное размещение и организация питания 0,226 119,6
Информация и телекоммуникации 6,648 109,1
Финансовая деятельность 16,990 101,1
Операции с недвижимостью 58,220 98,8
Профессиональная, научная и техническая деятельность 137,041 102,8
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 12,286 117,0
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 3,804 94,6
Образование 31,507 149,1
Здравоохранение и социальная помощь 37,589 170,3
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 0,055
Предоставление других услуг 0,163 84,5


Как сообщали Українські Новини, 1 сентября 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 2,8%. 

Ранее шахтеры собирались в Киев из-за долгов по зарплате

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