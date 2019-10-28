Задолженность по зарплате украинцам увеличилась до 3 млн гривен: кому больше всего должны

На 1 октября 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 11,5% по сравнению с 1 сентября до 3 141,147 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.



Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 октября 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 597,568 млн гривен, Луганской – 557,802 млн гривен и Харьковской – 424,660 млн гривен.



Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.



Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 октября 2019 года:

На 1 октября 2019 года, млн гривен в % к 01.09.2019 Всего 3 141,147 111,5 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 26,952 112,2 Промышленность 2 498,383 112,7 - Добывающая промышленность 698,749 131,5 - Обрабатывающая промышленность 1 538,716 105,1 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 114,907 135,8 - Водоснабжение; канализация, обращение с отходами 146,012 107,6 Строительство 63,459 102,5 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 40,704 103,6 Транспорт и связь 207,121 102,5 Временное размещение и организация питания 0,226 119,6 Информация и телекоммуникации 6,648 109,1 Финансовая деятельность 16,990 101,1 Операции с недвижимостью 58,220 98,8 Профессиональная, научная и техническая деятельность 137,041 102,8 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 12,286 117,0 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 3,804 94,6 Образование 31,507 149,1 Здравоохранение и социальная помощь 37,589 170,3 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 0,055 – Предоставление других услуг 0,163 84,5



Как сообщали Українські Новини, 1 сентября 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 2,8%.



Ранее шахтеры собирались в Киев из-за долгов по зарплате.