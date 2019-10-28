Экс-замгенпрокурора Кизь хочет через суд восстановиться в должности

Бывший заместитель генерального прокурора Сергей Кизь просит Окружной административный суд Киева восстановить его в должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Сергея Кизя к Генеральной прокуратуре Украины. Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ генпрокурора от 25 сентября 2019 года об увольнении его с должности заместителя генпрокурора и восстановить его в этой должности", - сказано в нем.

Кизь считает, что решение о его увольнении противоречит положениям Конституции, является противоправным и на этих основаниях подлежит отмене.

На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Сергея Кизя с должности заместителя генерального прокурора.

А в июле 2019 года Луценко назначил Кизя своим замом.