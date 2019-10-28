подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
28 октября 2019, понедельник, 17:40 64
Судебная власть 2019-10-28T17:44:22+02:00
Українські Новини
Экс-замгенпрокурора Кизь хочет через суд восстановиться в должности

Экс-замгенпрокурора Кизь хочет через суд восстановиться в должности

Генпрокуратура, ГПУ, Сергей Кизь

Бывший заместитель генерального прокурора Сергей Кизь просит Окружной административный суд Киева восстановить его в должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Сергея Кизя к Генеральной прокуратуре Украины. Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ генпрокурора от 25 сентября 2019 года об увольнении его с должности заместителя генпрокурора и восстановить его в этой должности", - сказано в нем.

Кизь считает, что решение о его увольнении противоречит положениям Конституции, является противоправным и на этих основаниях подлежит отмене.

На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Сергея Кизя с должности заместителя генерального прокурора.

А в июле 2019 года Луценко назначил Кизя своим замом.

Больше новостей о: Генпрокуратура ГПУ Сергей Кизь

Архив
Новости
"Фармак" оценивает объем рынка "Корвалола" в 100 млн гривен в год и свою долю в 64% 19:00
STEM is FEM мотивирует украинских школьниц выбирать технические специальности 18:50
Мужчина выиграл в лотерею в последний день лечения рака 18:26
Если бы "Криворожсталь" и "Укртелеком" продавали сегодня, цена была бы значительно ниже 18:16
В Киеве драка между пьяными посетителями ресторана закончилась стрельбой 18:15
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
Деньги. Фото: полиция Харьковской области
Украина понесла ущерб в 18 млн гривен из-за 66-летнего чиновника Харьковской ОГА 14:15
больше новостей
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok