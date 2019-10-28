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28 октября 2019, понедельник, 16:14 50
Судебная власть 2019-10-28T16:33:40+02:00
Українські Новини
Суд разрешил ГПУ изъять в ГБР телефонную переписку Грымчака

Суд разрешил ГПУ изъять в ГБР телефонную переписку Грымчака

ГПУ, Юрий Грымчак, ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять в Государственном бюро расследований (ГБР) телефонную переписку бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, арест которого продлили с 6-миллионным залогом.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В частности, суд разрешил доступ к личной переписке Грымчака в приложениях Facebook Messenger, Instagram, iMessage, Kik, Viber, Telegram, WhatsApp, других мессенджерах, используемых на мобильном телефоне, а также к другим записям личного характера с возможностью проведения осмотра и изготовления копий информации.

Как сообщали Українськi Новини, замгенпрокурора Стрижевскую не смогли допросить по делу Грымчака.

Ранее Шевченковский районный суд Киева отказался пересматривать меру пресечения Грымчаку. 16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу на 2 месяца и назначил залог в 6 млн гривен. Он был задержан в Киеве правоохранителями по подозрению в попытке мошеннического завладения 1,1 млн долларов.

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