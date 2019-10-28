I’ll be back: в Грузии взломали сайт президента и разместили фото Саакашвили

Сегодня, 28 октября, сайт администрации президента Грузии подвергся хакерской атаке. На веб-странице появлялась фотография бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I’ll be back. Сайт до сих пор не открывается. Об этом сообщает "Грузия Online".

Пресс-служба президента сообщила, что веб-страница часто подвергается хакерским атакам, IT-служба работает над их устранением, сообщает Общественный вещатель.

Кроме того, сегодня хакерские атаки были совершены и на другие сайты, среди которых Тбилисского апелляционного и Зугдидского районного суда, батумского сакребуло (городского собрания) и мэрии, администрации Кутаиси, а также неправительственной организации "Фонд развития СМИ".

По сообщениям местных масс-медиа, в результате кибератаки в грузинском сегменте интернета не работали до двух тысяч сайтов. В течение нескольких часов пользователи не могут зайти на эти веб-страницы, информирует телеканал "Мтавари архи".

Скриншот взят у "Европейской правды"

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