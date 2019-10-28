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  • За период Октоберфеста в атмосферу поступает около 1,5 тонны метана: 10% газа производят посетители
28 октября 2019, понедельник, 14:26 1338
Жизнь 2019-10-28T14:27:07+02:00
Українські Новини
За период Октоберфеста в атмосферу поступает около 1,5 тонны метана: 10% газа производят посетители

За период Октоберфеста в атмосферу поступает около 1,5 тонны метана: 10% газа производят посетители

Бавария, Октоберфест, Парниковые газы, Окружающая среда, Выбросы метана
Пиво. Фото: pixabay
Пиво. Фото: pixabay

Каждый год на Октоберфест в Баварию приезжают миллионы любителей пива. А сам фестиваль считается самым большим народным гуляньем в мире. За 16 дней Октоберфеста гости выпивают миллионы литров пива, съедают сотни тысяч жареного мяса. Масштабность такого праздника не проходит бесследно для окружающей среды. Об этом сообщает "naked-science".

Создаваемые Октоберфестом выбросы метана — мощного парникового газа — оценили Цзя Чэнь и ее коллеги их Технического университета в Мюнхене. Ученые проводили измерения во время проведения гуляний в 2018 году и подсчитали, что на каждом квадратном метре фестивальной площадки в секунду производится 6,7 микрограмма метана.

При чем большая часть метана создается при приготовлении блюд, жаренных на открытом огне, однако около 10% его авторы связывают с газами, которые производят посетители Октоберфеста. Об этом они пишут в статье, готовящейся к печати в журнале Atmospheric Chemistry and Physics. Всего же за период Октоберфеста в атмосферу поступает около 1,5 тонны метана — примерно вдесятеро больше, чем за тот же срок генерирует такой крупный город, как американский Бостон.


Как сообщали Українські Новини, на Октоберфесте пьяные посетители на электросамокатах установили рекорд

Кроме того, на родине "Октоберфеста" суд назвал похмелье болезнью.

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