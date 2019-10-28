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28 октября 2019, понедельник, 13:13 55
Общество 2019-10-28T13:13:01+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура закрыло дело о якобы причастности руководителя спортобщества "Динамо" Коржа к получению неправо

Генпрокуратура закрыло дело о якобы причастности руководителя спортобщества "Динамо" Коржа к получению неправомерной выгоды

Генеральная прокуратура Украины, Взятка, ФСО Динамо Украины, Корж Виктор

Причастность руководителя физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины Виктора Коржа к получению неправомерной выгоды не подтвердилась. Генеральная прокуратура Украины закрыла дело. Об этом говорится в заявлении пресс-службы общества, размещенном на его официальном сайте.

"ФСО "Динамо" обращает внимание общественности, что незаконные обвинения в адрес руководителя общества Виктора Коржа в якобы получении им неправомерной выгоды в данный момент  опровергнуто. ГПУ закрыла уголовное производство по делу Коржа В.П.", - отмечается в официальном сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в марте этого года Служба безопасности Украины обнародовала информацию, что подозревает советника министра внутренних дел Арсена Авакова Виктора Коржа в вымогательстве и получении через посредника $30 тыс. взятки.

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