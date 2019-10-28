Генпрокуратура закрила справу про нібито причетність керівника спорттовариства "Динамо" Коржа до отримання неправомірної вигоди

Причетність керівника фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України Віктора Коржа до отримання неправомірної вигоди не підтвердилась. Генеральна прокуратура України закрила справу. Про це йдеться у заяві прес-служби товариства, розміщеній на його офіційному порталі.

"ФСТ "Динамо" звертає увагу громадськості , що незаконні обвинувачення на адресу керівника товариства Віктора Коржа у начебто отриманні ним неправомірної вигоди наразі спростовано. ГПУ закрила кримінальне провадження по справі Коржа В.П.", - зазначається у офіційному повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у березні цього року Служба безпеки України оприлюднила інформацію, що підозрює радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Віктора Коржа у вимаганні та отриманні через посередника $30 тис. хабара.