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28 жовтня 2019, понеділок, 13:13 15
Суспільство 2019-10-28T14:15:02+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура закрила справу про нібито причетність керівника спорттовариства "Динамо" Коржа до отримання неп

Генпрокуратура закрила справу про нібито причетність керівника спорттовариства "Динамо" Коржа до отримання неправомірної вигоди

ГПУ, Динамо, Генеральна прокуратура України, Хабар, фізкультурно-спортивне товариство Динамо України, Корж Віктор

Причетність керівника  фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України Віктора Коржа до отримання неправомірної вигоди  не підтвердилась. Генеральна прокуратура України закрила справу. Про це йдеться у заяві прес-служби товариства, розміщеній на його офіційному порталі.

"ФСТ "Динамо" звертає  увагу громадськості ,  що незаконні обвинувачення на адресу керівника  товариства  Віктора  Коржа  у начебто отриманні  ним неправомірної вигоди наразі спростовано.  ГПУ  закрила  кримінальне провадження по справі Коржа В.П.", - зазначається у офіційному повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у березні цього року Служба безпеки України оприлюднила інформацію, що підозрює радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Віктора Коржа у вимаганні та отриманні через посередника $30 тис. хабара.

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