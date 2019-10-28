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  • У Києві в кафе на Гідропарку вночі стався вибух і пожежа
28 жовтня 2019, понеділок, 09:00 10
Події 2019-10-28T12:00:04+02:00
Українські Новини
У Києві в кафе на Гідропарку вночі стався вибух і пожежа

У Києві в кафе на Гідропарку вночі стався вибух і пожежа

пожежа, Гідропарк, пожежа у ресторані

Вночі 28 жовтня в Гідропарку горіло кафе Колиба. Вогонь спалахнув в одній з альтанок на території закладу і почав швидко поширюватися на іншу територію. При пожежі вибухнув один з газових балонів, повідомляє Інформатор.

Наголошується, що площа пожежі досягла 50 квадратних метрів.

Інформація про пожежу рятувальникам надійшла близько 01:40. Першим на місце приїхали співробітники однієї з охоронних фірм через спрацювання тривожної кнопки. Коли вони зайшли на територію і відкрили одне з приміщень, то з нього вирвалися язики полум'я. Також правоохоронці розповіли, що до приїзду пожежників прогримів вибух - від високої температури здетонував газовий балон.

Обійшлося без постраждалих. Заклад вночі не працює, а тому всередині нікого не було. Близько 2:20 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу. Тепер інспекції належить з'ясувати, що стало його причиною.

 

Нагадаємо, раніше в Гідропарку палахкотів Bora Bora Beach Club.

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