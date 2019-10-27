Фильм "Джокер" стал самым кассовым среди картин с рейтингом R

Психологический триллер "Джокер" режиссера Тодда Филлипса стал наиболее кассовым среди картин категории R. Об этом сообщает журнал Forbes, передает "TheБабель".

Отмечается, что к просмотру фильмов категории R не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей, и "Джокер" стал первой в этой категории кинолентой, чьи мировые сборы превысили $800 млн.

Всего в мировом прокате фильм производства кинокомпании Warner Brothers к настоящему моменту собрал $805 млн. Только за один день 25 октября он заработал $5,46 млн.

По этому показателю "Джокер" опередил "Дэдпул" 2016 года, который принес доход в $783 млн.

Фильм рассказывает о ранних годах Джокера, который только начинает становиться главным злодеем Аркхема и заклятым врагом Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. Главную роль в фильме исполнил трехкратный номинант на премию "Оcкар" Хоакин Феникс.

Как сообщали Українські Новини, фильм "Джокер" поссорил грецких политиков.



Ранее психолгический триллер "Джокер" поставил новый рекорд в американском прокате.