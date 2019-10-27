У каждого своя правда: что такое детектор лжи и возможно ли его обмануть

Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, где зачастую слышим разные версии одного происшествия, ложь, сказанную нам или о нас, и тд. Именно желание знать 100% правду и стало основанием создать детектор лжи. Українські Новини расскажут историю создания полиграфа.

Желание достичь истины подтокнуло студента-медика Калифорнийского университета и сотрудника Полицейского департамента американского города Беркли штата Калифорния, Джона Огастуса Ларсона создать первый в мире полиграф, или более известный нам, как детектор лжи в 1921 году.

Полиграф - это научный прибор, способный одновременно регистрировать изменения нескольких физиологических параметров (кровяное давление, частота пульса, дыхание, электрокожная активность, и др.), в то время, как обследуемому лицу задается ряд вопросов, относящихся к конкретному факту или событию

Детальным расследованием записей или полиграмм, полученных в ходе проверки на детекторе лжи, занимается полиграфолог (специалист детектора лжи). Само же слово "полиграф" дословно означает "многопишущий" (от греч. polys - многий и grapho - пишу).

Детектор лжи интенсивно используется в государственных и правоохранительных органах приблизительно в 80 странах, наиболее активными из которых являются: США, Мексика, Израиль, Украина, Россия, ЮАР, Колумбия и др. США возглавляет этот список.

Однако самый популярный вопрос, которым задаются многие: возможно ли обмануть детектор лжи?

Традиционно принято считать, что полиграф невозможно обмануть. Однако, некоторые ученые утверждают, что в случае сбоя аппарат выдает больше ложных положительных результатов (это значит, что невинные люди могут по ошибке не пройти тест), чем ложных отрицательных (это значит, что виновные по ошибке могут его пройти). Связано это с тем, что большинство людей, говорящих правду, пытаются контролировать свои телесные реакции, что вызывает ложный анализ полиграммы.

Согласно данным мета-анализа, проведенного в 2011 году Американской ассоциацией полиграфологов, примерно в 15% случаев результаты тестов были некорректными. Это означает, что в некоторых ситуациях обмануть полиграф возможно, но обычно это случается с молодыми и неопытными полиграфологами.

Когда в Верховной Раде стали использовать полиграф

В основном детектор лжи используется в правоохранительным и государственных органах. Первую попытку пройти проверку на детекторе лжи в Украине сделал депутат 5-7 созывов Юрий Мирошниченко в 2002 году, однако, несмотря на успешное прохождение теста, попасть депутату в парламент удалось только в 2006 году.

Провести массовую проверку сотрудников на детекторе лжи в Украине впервые сделало Министерство внутренних дел в 2015 году во время переаттестации бывших милиционеров для зачисления в ряды новой Национальной полиции. Несмотря на то, что в ведомственной инструкции отмечалось, что проводится она только по согласию, попасть в полицейский спецназ "КОРД" без ее прохождения было невозможно.

Всех претендентов проверяли на причастность к сепаратизму, на наличие криминального прошлого, зависимость от наркотиков или алкоголя, возможное сотрудничество с криминальными элементами, незаконными вооруженными формированиями, склонность к разглашению служебной информации. Также один из основных вопросов для тестируемых был таков: не замешаны ли они в преступлениях против мирных граждан во время событий в Киеве в феврале 2014 года.

После прихода к власти Президента Владимира Зеленского полиграф вперые был замешан в скандале, случившимся на днях, когда руководство фракции "Слуга народа" заподозрило, что за принятие решений на финансовом комитете Верховной Рады некоторые депутаты взяли деньги.

В дальнейшем, для выяснения истины было решено пройти детектор лжи некоторым из чиновников. Так, 23 октября первым полиграф прошел депутат от партии "Слуга Народа" Александр Дубинский, а за ним депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

24 октября показания дал председатель фракции Давид Арахамия. В СБУ и МВД уже осудили публичное прохождения нардепами полиграфа, по их мнению, процедура не должна быть публичной, поскольку процесс является деликатным, а публичность нивелирует результаты. Результаты ожидаются в воскресенье, 28 октября.

Как сообщали Українські Новини, ранее в партии "Голос" согласились прийти на "полиграф-вечеринку".

Кроме того, бывший министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что готов пройти проверку на полиграфе (детекторе лжи), чтобы доказать беспочвенность его обвинения в декларировании недостоверной информации.