В Тернополе подтвердили случай дифтерии

Медики лабораторно подтвердили случай дифтерии в Тернопольской области.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, дифтерией заболел 47-летний мужчина.

В 2017 году он прошел вакцинацию от заболевания, однако данные о наличии у него предыдущих обязательных доз вакцины отсутствуют.

При этом введенная доза вакцины сформировала иммунитет, достаточный для предупреждения развития тяжелых осложнений.

Больной контактировал с 3 лицами, в том числе с ребенком.

21 октября по месту проживания заболевшего была проведена дезинфекция.

Как сообщали Українськi Новини, ранее медики зарегистрировали случай дифтерии у 9-летнего ребенка в Киеве.

За последние годы в Украине регистрировались единичные случаи заболевания дифтерией: 2011 год - 8 случаев (среди них - 2 детей), 2012 - 5 (среди них - 1 ребенок) 2013 - 6 (среди них - 2 ребенка), 2014 - 4 (среди них - 1 ребенок), 2015 - 2 (среди них - 1 ребенок), 2016 - 4 взрослых (1 - в Ивано-Франковской области, 1 - в Одесской и второй Киеве), 2017 - случаев заболевания дифтерией зарегистрировано не было.

Летальных случаев за данный период не было.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения зарегистрировало случай дифтерии, которая вспыхнула среди украинцев, в Киеве.

В Минздраве подтвердили вспышку дифтерии на Закарпатье, сыворотки от болезни нет.