Гибрид и беспилотник: Suzuki представил концепт новых авто в ретро-стиле

Японский автомобильный бренд Suzuki дебютировал на ретро-шоу Tokyo 2019 с парой концептуальных автомобилей в стиле ретро, включая "мобильную комнату" без водителя и гибридное электрическое купе с камерами вместо боковых зеркал.

Последние концепт-кары Suzuki подпадают под название "waku waku" - японская звукоподражательная фраза, используемая для выражения чувства волнения, пишет Dezeen.

Концептуальный автомобиль Hanare, похожий на традиционные автофургоны, отличается симметричным дизайном, без рулевого колеса или сиденья водителя, что позволяет управлять им спереди или сзади.

Названный в честь японского слова hanare, что переводится как "отдельно стоящий коттедж", концепция описывается брендом как "автономная мобильная комната".

Большая дверь в виде крыла чайки открывает просторный интерьер с интерактивным экраном.

Автомобиль Hanare. Фото: Suzuki

Вторая концепция автобренда - это двухдверное гибридное электрическое купе с подключаемым модулем под названием Waku Spo, предназначенное для того, чтобы предлагать семьям "веселье и волнение от поколения к поколению, как для повседневного использования, так и для удовольствия".

Ретро-оттенки металлического зеленого и выцветшего коричневого цвета как на внешней, так и на внутренней поверхностях и мебели, дополняют ностальгический блочный дизайн автомобиля с закругленными краями, который очень напоминает Suzuki Fronte конца 1960-х.

Suzuki представляет элементы современной технологии в старомодном дизайне в виде двух камер заднего вида вместо боковых зеркал.

Информация о транспортном средстве отображается на цифровой приборной панели, которая может быть скрыта с помощью дополнительной деревянной панели.

В то время как Hanare и Waku Spo пока являются только концепциями, компания заявляет, что дизайн - это гадание, поскольку она планирует разрабатывать продукты и технологии для "открытия большого будущего на следующие 100 лет".

Автомобиль Waku Spo. Фото: Suzuki

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