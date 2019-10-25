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25 октября 2019, пятница, 23:24 715
Общество 2019-10-25T23:26:01+03:00
Українські Новини
Видео дня: один ранен, один застрелен, одному гранатой оторвало голову в перестрелке в Харькове

Видео дня: один ранен, один застрелен, одному гранатой оторвало голову в перестрелке в Харькове

Харьков, раненые, убитые, перестрелка в Харькове

Сегодня, 25 октября, один человек был убит, один ранен, еще один подорвал себя гранатой в результате перестрелки, произошедшей в 12:05 на парковке около супермаркета "Восторг" на улице Клочковской, 134-Б в центре Харькова.

Видео перестрелки показали в Facebook "Типичный Харьков".

(Осторожно, на видео присутствует насилие)



Позже стало известно, что один из погибших - это свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова криминальный авторитет Владимир Борох ("Тайсон").

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко отметил, что скорое всего это были "криминальные разборки между группировками".

Как сообщали Українські Новини, в полиции раскрыли детали перестрелки в Харькове.

Другого пострадавшего в перестрелке доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с ранениями в бедро, плечо и в голову. Он находится в тяжелом состоянии.

У больничной палаты потерпевшего установлена круглосуточная охрана из числа работников батальона полиции особого назначения.

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