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25 октября 2019, пятница, 22:43 81
Политика 2019-10-25T22:44:39+03:00
Українські Новини
Украина откроет офис инноваций в Иерусалиме

Украина откроет офис инноваций в Иерусалиме

Украина, Израиль, Иерусалим, Вадим Пристайко , Владимир Зеленский, Исраэль Кац, Офис инноваций
Украина-Израиль. Фото: Comments.ua
Украина-Израиль. Фото: Comments.ua

Украина откроет в Иерусалиме офис инноваций для усиления экономических связей с Израилем. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Twitter.

"Украина и Израиль становятся ближе - важное событие. По результатам договоренностей Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля планируем открытие офиса инноваций в Иерусалиме, который вместе с посольством Украины в Тель-Авиве будет помогать новым индустриям двух стран находить партнеров", - написал Пристайко.

Как сообщает "Европейская правда" глава МИД Израиля Исраэль Кац на своей странице в Facebook приветствовал решение украинского правительства "об открытии дипломатического филиала в Иерусалиме в составе посольства Украины в Израиле".

"Это важный месседж для укрепления статуса Иерусалима в мире. Офис ... будет способствовать инновациям и инвестициям в высокие технологии. Я поручил руководству Министерства иностранных дел принять срочные меры для выполнения этого решения", - написал он.


Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Израиля Нетаньяху хочет быть посредником в переговорах Путина и Зеленского.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетил Украину для встречи с Зеленским.

Больше новостей о: Украина Израиль Иерусалим Вадим Пристайко Владимир Зеленский Исраэль Кац Офис инноваций

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Украина откроет офис инноваций в Иерусалиме 22:43
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