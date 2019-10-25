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25 жовтня 2019, пʼятниця, 22:12 4
Суспільство 2019-10-25T22:13:15+03:00
Українські Новини
Українці посіли перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС

Українці посіли перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС

Польща, Україна, Вид на проживання
Фото: edscuola.it
Фото: edscuola.it

Країни Європейського союзу в 2018 році видали громадянам України 527 тисяч видів на проживання, з яких 78% в Польщі. Таким чином Україна знову посіла перше місце за кількістю виданих дозволів на проживання. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Євростат.

Усього країни ЄС за 2018 рік видали громадянам інших країн 3,225 млн перших видів на проживання, що на 0,4% більше, ніж у 2017 році.

Далі йдуть громадяни Китаю (206 тис., з яких майже половина у Великобританії), Індії (197тыс., з яких 38% у Великобританії), Сирії (174 тис., з яких 71% у Німеччині), Білорусь (138 тис., з яких 92% у Польщі), Марокко (127 тис., з яких 45% в Іспанії), США (120 тис., з яких 36% у Великобританії), Бразилії (88 тис., з яких 32% в Португалії), Туреччини (80 тис., з яких 29% у Німеччині) і Росії (75, з яких 18% у Німеччині).

В 2018 році у Польщі було видано 635 тис. видів на проживання (20% від загальної кількості дозволів, виданих в ЄС), далі йдуть Німеччина (544 тис. чи 17%), Великобританія (451 тис., або 14%), Франція (265 тис. чи 8%), Іспанія (260 тис., також 8%), Італія (239 тис. чи 7%) і Швеція (125 тис., або 4%).

Фото: ec.europa.euФото: ec.europa.eu

Як повідомляли Українські Новини, згідно з соціологічним опитуванням, 56% українців вважають масовий виїзд громадян за кордон найбільшою загрозою.


У 2016 році 512 тисяч українців отримали вид на проживання в Польщі.

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Фото: edscuola.it
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