В Нью-Джерси американец чуть не проглотил жемчужину во время обеда

В США в штате Нью-Джерси во время обеда мужчина обнаружил жемчужину в устрице. Об этом передает Fox News.

Житель американского штата Нью-Джерси Антон Шермер обедал в одном из местных ресторанов устрицами, когда во время обеда он почувствовал во рту что-то твердое. Когда он проверил, что это, то увидел на ладони крошечную жемчужину.

Этот случай назвал уникальным представитель компании Кевин Джозеф, которая поставляет устриц ресторана.

"За свою карьеру я раскрыл сотни тысяч устриц и не нашел ни единой жемчужины. Такие находки бывают раз в жизни”, - отметил он.

Счастливый обладатель жемчужины подарил ее ресторану. Она будет висеть в рамке в заведении.

Жемчуг ценится как драгоценный камень и используется для производства ювелирных изделий, его примерная цена варьируется от 1000 до 10000 долларов.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Великобритании случайный житель выиграл $207,8 млн.

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