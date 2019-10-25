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  • Казахстан договорился с РФ об увеличении транзита угля в Украину более чем в два раза
25 октября 2019, пятница, 14:12 41
Политика 2019-10-25T14:12:32+03:00
Українські Новини
Казахстан договорился с РФ об увеличении транзита угля в Украину более чем в два раза

Казахстан договорился с РФ об увеличении транзита угля в Украину более чем в два раза

Транзит, Уголь, поставки угля

Казахстан договорился с Россией об увеличении транзита угля в Украину на 55,6% до 140 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении Министерства торговли и интеграции Казахстана, передают Українськi Новини.

"Сегодня в результате проходящих переговоров между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по вопросу транзита казахстанского угля в Украину через территорию РФ, казахстанской стороне удалось увеличить разрешенный объем транзита до 140 тысяч тонн в месяц", - говорится в нем.

Сообщается, что начиная с июля объемы разрешенного транзита не превышали 90 тыс. тонн ежемесячно.

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь в 800 раз увеличила поставки угля в Украину, хотя его вообще не добывает.

Ранее Украина обещала проверить происхождение угля, который перевозило из РФ в Турцию затонувшее судно.

Тем временем "Нефтегаз" прогнозирует увеличение транзита газа в 2019.

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