Вольфович под прицелом: Жириновского вызывают в украинский суд

Шевченковский районный суд Киева вызывает на заседание 1 ноября депутата Государственной думы России Владимира Жириновского, обвиняемого в финансировании боевиков самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в правительственной газете "Урядовий кур'єр", передают Українськi Новини.

Указано, что 1 ноября в 9:15 суд начнет рассматривать дело против Жириновского, обвиняемого по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Еще 2 обвиняемыми по этому процессу являются депутаты Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев.

Суд отмечает, что в случае неявки обвиняемых судебный процесс будет осуществляться в порядке заочного производства.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года Генпрокуратура передала в суд обвинение депутата Госдумы России Жириновского в финансировании боевиков на Донбассе.

В ходе расследования было установлено, что в течение марта-мая 2014 года в Москве Жириновский создал и возглавил организованную группу, которая до сих пор осуществляет материально-техническое обеспечение боевиков ЛНР и ДНР.