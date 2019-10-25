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25 октября 2019, пятница, 11:19 254 Документ
Судебная власть 2019-10-25T11:43:29+03:00
Українські Новини
Вольфович под прицелом: Жириновского вызывают в украинский суд

Вольфович под прицелом: Жириновского вызывают в украинский суд

ЛДПР, Владимир Жириновский, Финансирование терроризма
Владимир Жириновский. Фото: mk.ru
Владимир Жириновский. Фото: mk.ru

Шевченковский районный суд Киева вызывает на заседание 1 ноября депутата Государственной думы России Владимира Жириновского, обвиняемого в финансировании боевиков самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в правительственной газете "Урядовий кур'єр", передают Українськi Новини.

Указано, что 1 ноября в 9:15 суд начнет рассматривать дело против Жириновского, обвиняемого по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Еще 2 обвиняемыми по этому процессу являются депутаты Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев.

Суд отмечает, что в случае неявки обвиняемых судебный процесс будет осуществляться в порядке заочного производства.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года Генпрокуратура передала в суд обвинение депутата Госдумы России Жириновского в финансировании боевиков на Донбассе.

В ходе расследования было установлено, что в течение марта-мая 2014 года в Москве Жириновский создал и возглавил организованную группу, которая до сих пор осуществляет материально-техническое обеспечение боевиков ЛНР и ДНР.

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