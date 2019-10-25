подписаться на рассылку
24.85 25.25
27.5 28.1
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Министерствам разрешили покупать неограниченное количество электромобилей
25 октября 2019, пятница, 10:49 428
Экономика 2019-10-25T10:53:16+03:00
Українські Новини
Министерствам разрешили покупать неограниченное количество электромобилей

Министерствам разрешили покупать неограниченное количество электромобилей

Кабмин, Электромобиль, Минэкоэнерго

Кабинет Министров разрешил министерствам покупать неограниченное количество электромобилей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передают Українські Новини.

В нем сообщается, что у каждого министерства в соответствии с подзаконными нормативными актами есть возможность приобрести автомобили в пределах определенных сумм и количества.

"Для министерств - это максимум 1,2 млн гривен, для ЦОИВ - 900 тыс. гривен. Но, существует ограничение по количеству, и для министерств - это только 1 машина", - указывает министерство.

Поэтому, согласно сообщению, было принято решение, что в случае покупки за счет министерства или ведомства электромобиля, который потребляет значительно меньше топлива, при соответствующем разрешении Министерства финансов, это ограничение может не применяться.

При этом ограничение на стоимость приобретаемого автомобиля остается.

Как сообщали Українські Новини, за парковку на местах для электромобилей будут выписывать штраф до 510 гривен.

Ранее спрос на электромобили в Украине почти обогнал спрос на "евробляхи".

Больше новостей о: Кабмин Электромобиль Минэкоэнерго

Архив
Новости
Сумскую налоговую может возглавить человек, подозреваемый в коррупции 12:22
За Микитася внесли 80-миллионный залог, - источник 12:15
Скандального Медяника подозревают в злоупотреблении влиянием 12:11
Кабмин никак не реагирует на то, что 6 млн украинцев в ближайшие недели могут остаться без света, – профсоюзы 12:02
"Фармак" активно внедряет мероприятия для минимизации влияния на окружающую среду 12:00
больше новостей
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии отменяет енергореформу, - энергетическая ассоциация 12:41
Депутат "Слуги народа" Шевченко рассказал на московском ТВ о российских войсках в "ЛДНР" 13:27
Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками 12:45
Суд назначил психологическую экспертизу Насалику 13:15
больше новостей
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума 16:27
Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории, - Сивохо 18:53
На выходных в Киеве пройдет "Конопляный марш свободы" за легализацию медицинской марихуаны 08:30
"Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" из "общака", - СМИ 08:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok