Министерствам разрешили покупать неограниченное количество электромобилей

Кабинет Министров разрешил министерствам покупать неограниченное количество электромобилей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передают Українські Новини.

В нем сообщается, что у каждого министерства в соответствии с подзаконными нормативными актами есть возможность приобрести автомобили в пределах определенных сумм и количества.

"Для министерств - это максимум 1,2 млн гривен, для ЦОИВ - 900 тыс. гривен. Но, существует ограничение по количеству, и для министерств - это только 1 машина", - указывает министерство.

Поэтому, согласно сообщению, было принято решение, что в случае покупки за счет министерства или ведомства электромобиля, который потребляет значительно меньше топлива, при соответствующем разрешении Министерства финансов, это ограничение может не применяться.

При этом ограничение на стоимость приобретаемого автомобиля остается.

Как сообщали Українські Новини, за парковку на местах для электромобилей будут выписывать штраф до 510 гривен.

Ранее спрос на электромобили в Украине почти обогнал спрос на "евробляхи".