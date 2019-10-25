Міністерствам дозволили купувати необмежену кількість електромобілів

Кабінет Міністрів дозволив міністерствам купувати необмежену кількість електромобілів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, передають Українські Новини.

У ньому повідомляється, що у кожного міністерства згідно з підзаконними нормативними актами є можливість придбати автомобілі в межах визначених сум та кількості.

"Для міністерств - це максимум 1,2 млн гривень, для ЦОВВ - 900 тис. гривень. Але, існує обмеження по кількості, і для міністерств - це тільки 1 машина", - зазначає міністерство.

Тому, згідно з повідомленням, було прийнято рішення, що у випадку купівлі за рахунок міністерства або відомства електромобіля, який споживає значно менше палива, при відповідному дозволі Міністерства фінансів, це обмеження може не застосовуватися.

При цьому обмеження на вартість придбаного автомобіля залишається.

Як повідомляли Українські Новини, за паркування на місцях для електромобілів будуть виписувати штраф до 510 гривень.

Раніше попит на електромобілі в Україні майже обігнав попит на "евробляхи".