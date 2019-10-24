Ученые научили крыс водить автомобиль за вознаграждение

Американские ученые из университета Ричмонда научили крыс управлять автомобилем. Исследователи продемонстрировали ролик, где грызуны действительно садятся в маленький автомобиль, едут, а в качестве вознаграждения получают фруктовые колечки, сообщает Тjournal.

Для эксперимента ученые сконструировали электромобиль из пластиковой бутылки, колес и механизмов. Транспортное средство работало по нажатию трех медных рычажков, отвечающих за движение вперед, влево и вправо. Предполагалось, что со временем грызуны смогут не просто перемещаться в одну сторону, но и контролировать машинку.

Ученые выбрали 11 крыс, поделив их на две группы: одних выращивали в обычных условиях, а других в "обогащенных" — с игрушками и тренировками. Поначалу животных награждали фруктовыми колечками каждый раз, когда те дотрагивались до рычагов и приводили транспорт в движение. Когда крысы разобрались с управлением, колечки стали помещать на расстоянии от машины — грызуны садились в электромобиль и доезжали до еды.

Ролик, показанный учеными, демонстрирует, что со временем подопытные стали не только ездить по прямой, но и поворачивать, если того требует ситуация. Гормональные тесты показали, что вождение "расслабляло" крыс.

Келли Ламберт, возглавлявшая эксперимент, назвала результаты "значимыми": опыт показал, что мозг крыс адаптируется к задачам лучше, чем предполагалось ранее. При этом лучше с заданием справились крысы из "обогащенной группы", когда как их оппоненты практически провалили тест на вождение.

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