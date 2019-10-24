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24 октября 2019, четверг, 21:31 414
Наука 2019-10-24T21:33:00+03:00
Українські Новини
Ученые научили крыс водить автомобиль за вознаграждение

Ученые научили крыс водить автомобиль за вознаграждение

Ученые, Крысы, научные исследования, Вождение автомобиля

Американские ученые из университета Ричмонда научили крыс управлять автомобилем. Исследователи продемонстрировали ролик, где грызуны действительно садятся в маленький автомобиль, едут, а в качестве вознаграждения получают фруктовые колечки, сообщает Тjournal.

Для эксперимента ученые сконструировали электромобиль из пластиковой бутылки, колес и механизмов. Транспортное средство работало по нажатию трех медных рычажков, отвечающих за движение вперед, влево и вправо. Предполагалось, что со временем грызуны смогут не просто перемещаться в одну сторону, но и контролировать машинку.

Ученые выбрали 11 крыс, поделив их на две группы: одних выращивали в обычных условиях, а других в "обогащенных" — с игрушками и тренировками. Поначалу животных награждали фруктовыми колечками каждый раз, когда те дотрагивались до рычагов и приводили транспорт в движение. Когда крысы разобрались с управлением, колечки стали помещать на расстоянии от машины — грызуны садились в электромобиль и доезжали до еды.

Ролик, показанный учеными, демонстрирует, что со временем подопытные стали не только ездить по прямой, но и поворачивать, если того требует ситуация. Гормональные тесты показали, что вождение "расслабляло" крыс.

Келли Ламберт, возглавлявшая эксперимент, назвала результаты "значимыми": опыт показал, что мозг крыс адаптируется к задачам лучше, чем предполагалось ранее. При этом лучше с заданием справились крысы из "обогащенной группы", когда как их оппоненты практически провалили тест на вождение.

Как сообщали Українські Новини, в США тестировали робота-беспилотника в виде летучей мыши. Также ​биологи выяснили, что мыши могут петь как птицы.

Тем временем ученые нашли способ, как сделать котов гипоаллергенными.

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