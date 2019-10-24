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24 октября 2019, четверг, 20:23 494
Наука 2019-10-24T20:24:42+03:00
Українські Новини
Обезьяны выиграли битву интеллектов и оказались умнее людей

Обезьяны выиграли битву интеллектов и оказались умнее людей

США, Медицина, Обезьяны, Эксперимент, Наука
Обезьяны. Фото: pixabay
Обезьяны. Фото: pixabay

Американские ученые сравнили интеллектуальные способности людей и обезьян и пришли к выводу, что обезьяний мозг иногда оказывается гораздо эффективнее человеческого, пишут в журнале Medical News Today.

Отмечается, что в исследовании участвовали 56 человек, 7 макак-резусов и 22 капуцинов. Так, испытуемые должны были выбрать подряд 3 иконки, после чего их ожидала награда в виде банановых шариков. После нескольких повторений условия изменились: чтобы получить вознаграждение достаточно было нажать всего лишь на одну определенную иконку. В результате, практически все обезьяны поняли, что правила поменялись, а вот большинство людей так и продолжали искать комбинации. 

Экспериментаторы рассказали, что обезьяны способны держать в краткосрочный промежуток времени в уме сразу несколько вещей. Однако, приматы всегда ищут простые альтернативы, у них меньше рабочей памяти, чем у людей.

Как сообщали Українські Новини, люди подцепили смертельную болезнь от обезьян, а ученым из Китая удалось клонировать макаку.

Интеллект обезьян был доказан еще в 2016 году, когда один из приматов ​утащил айфон, чтобы обменять его на еду.

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