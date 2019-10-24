Премьер Гончарук возглавил Нацсовет по развитию науки и технологий

Кабинет Министров назначил премьер-министра Алексея Гончарука председателем Национального совета по вопросам развития науки и технологий, вывев из ее состава бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом говорится в распоряжении правительства №996, передают Українські Новини.

В состав комиссии также вошли министр образования и науки Анна Новосад, заместитель председателя Фонда государственного имущества Евгений Асташев, первый заместитель Министра образования и науки Юрий Полюхович, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Анатолий Бабичев, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Виль Бакиров, ректор Национального университета "Львовская политехника" Юрий Бобало, президент Национальной академии аграрных наук Ярослав Годзало, заместитель председателя Днепропетровской обладминистрации Ирина Грицай, заместитель министра финансов Юрий Джигир, заместитель министра здравоохранения Младена Качурец, президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень, заместитель генерального директора по производству Государственного концерна "Укроборонпром" Василий Крылас, проректор по научной работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Виктор Мартынюк, заместитель председателя Государственного космического агентства Владимир Михеев, проректор по научной работе Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Виталий Пасечник, президент Национальной академии наук Борис Патон, президент Национальной академии правовых наук Александр Петришин, первый заместитель председателя Киевской горадминистрации Николай Поворозник, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович, первый заместитель министра обороны Иван Руснак, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук, президент Национальной академии медицинских наук Виталий Цимбалюк и президент Национальной академии искусств Андрей Чебыкин.

Как сообщали Українські Новини, Кабимин утвердил государственную программу развития Карпат на 2020-2022 годы.

Также Кабмин упростил получение жилищных субсидий трем категориям населения.