Британская кампания предлагает людям продавать свое лицо за 125 тысяч долларов

Анонимная компания предложила сумму в 125 тысяч долларов человеку, который готов стать донором и отдать свое лицо роботу. О таком необычном предложении написала британская инжиниринговая компания Geomiq.

Компания заверила, что срезать кожу, как в фильме с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой, никому не будут: компания заплатит лишь за "копирайт" на лицо, чтобы сколько угодно производить его 3D-модели.

Главное условие для потенциального донора — приятные черты лица, так как разрабатываемый робот будет выполнять функцию сиделки. Других критериев идеального кандидата нет: стартап не назвал предпочитаемый пол или возраст.

"Мы знаем, это достаточно необычная просьба, и передача лицензии на лицо — потенциально очень серьезное решение", — пишут представители Geomiq в своем блоге. Они отмечают, что пока не могут назвать заказчика из-за договора о неразглашении.

Известно, что компания будет создавать "виртуальных друзей" для пожилых людей. Основная часть разработки уже завершена, роботов планируют производить в следующем году. Разработка проекта велась пять лет, а финансировали его шанхайские фонды.

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