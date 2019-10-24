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24 октября 2019, четверг, 18:21 110
Технологии 2019-10-24T19:17:09+03:00
Українські Новини
Британская кампания предлагает людям продавать свое лицо за 125 тысяч долларов

Британская кампания предлагает людям продавать свое лицо за 125 тысяч долларов

Лондон, Робот, Технологии, Николас Кейдж, Стартап
Робот. Фото: pixabay
Робот. Фото: pixabay

Анонимная компания предложила сумму в 125 тысяч долларов человеку, который готов стать донором и отдать свое лицо роботу. О таком необычном предложении написала британская инжиниринговая компания Geomiq.

Компания заверила, что срезать кожу, как в фильме с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой, никому не будут: компания заплатит лишь за "копирайт" на лицо, чтобы сколько угодно производить его 3D-модели.

Главное условие для потенциального донора — приятные черты лица, так как разрабатываемый робот будет выполнять функцию сиделки. Других критериев идеального кандидата нет: стартап не назвал предпочитаемый пол или возраст. 

"Мы знаем, это достаточно необычная просьба, и передача лицензии на лицо — потенциально очень серьезное решение", — пишут представители Geomiq в своем блоге. Они отмечают, что пока не могут назвать заказчика из-за договора о неразглашении.

Известно, что компания будет создавать "виртуальных друзей" для пожилых людей. Основная часть разработки уже завершена, роботов планируют производить в следующем году. Разработка проекта велась пять лет, а финансировали его шанхайские фонды.

Как сообщали Українські Новини, Харьковские студенты представили свои стартапы в CIG R & D LAB. Ранее американская компания купила украинский стартап Teleport за 8 млн долларов.

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