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24 октября 2019, четверг, 16:15 46
Происшествия 2019-10-24T16:22:53+03:00
Українські Новини
Двое сотрудников "Луганскводы" ранены под обстрелами боевиков

Двое сотрудников "Луганскводы" ранены под обстрелами боевиков

Лугансквода, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, Обстрелы боевиков
"Лугансквода". Фото: klv.lg

Два работника областного коммунального предприятия "Лугансквода" ранены из-за обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в четверг после того, как сотрудники "Воды Донбасса" попали под обстрелы в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, около 10 часов 30 минут, враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" возле остановки "Зеленый гай". В результате обстрела ранения получили два гражданских лица", - сказано в нем.

Причем с украинской стороны были предоставлены гарантии на неукоснительное соблюдение режима "Тишина" до 17:00.

Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более 2,5 тыс. м.

"По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1 700 м, а максимальная дальность полета - 2 100 м (с выстрелом ГПД-30)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, нет возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей.

Как сообщали Українськi Новини, в 2015 Москаль уволил гендиректора "Луганскводы" за сотрудничество с боевиками. Тем временем на Донбассе погиб нацгвардеец.

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