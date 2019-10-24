Двое сотрудников "Луганскводы" ранены под обстрелами боевиков

Два работника областного коммунального предприятия "Лугансквода" ранены из-за обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в четверг после того, как сотрудники "Воды Донбасса" попали под обстрелы в Донецкой области

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, около 10 часов 30 минут, враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" возле остановки "Зеленый гай". В результате обстрела ранения получили два гражданских лица", - сказано в нем.

Причем с украинской стороны были предоставлены гарантии на неукоснительное соблюдение режима "Тишина" до 17:00.

Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более 2,5 тыс. м.

"По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1 700 м, а максимальная дальность полета - 2 100 м (с выстрелом ГПД-30)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, нет возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей.

Как сообщали Українськi Новини, в 2015 ​Москаль уволил гендиректора "Луганскводы" за сотрудничество с боевиками. Тем временем на Донбассе погиб нацгвардеец.