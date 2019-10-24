Пакистан и Индия сложили оружие и подписали историческое мирное соглашение

Власти Индии и Пакистана в четверг, 24 октября 2019 года, подписали важный исторический договор о границе в спорном регионе Кашмир, где ранее были бои между этими странами. Об этом сообщает DND.

Договор был подписан накануне празднования 550-летия со дня рождения духовного лидера сикхов. Индия и Пакистан перед тем, как достичь этой важной сделки, прошли через 3 раунда сложных переговоров.

"В четверг на линии разграничения в Картарпур Индия и Пакистан подписали историческое соглашение о границе. Она предусматривает открытие Картарпурського коридора, что, с одной стороны, позволит индийским сикхам совершать паломничества к месту рождения их духовного лидера Баба Гуру Нанака, а с другой - существенно снимает напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году почти дошло до открытой войны", - говорится в сообщении.

Это решение позволит снять напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году усложнился конфликт. Теперь ежедневно у 5 тысяч паломников-сикхов будет право пересечь этот коридор.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях. Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.

Как сообщали Українські Новини, воздушное пространство в Индии и Пакситане было закрыто из-за военных действий между странами.

Напомним, в 2017 году Индия и Китай достигли договоренности по решению территориального спора в Гималаях.