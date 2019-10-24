подписаться на рассылку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Пакистан и Индия сложили оружие и подписали историческое мирное соглашение
24 октября 2019, четверг, 15:38 80
Азия 2019-10-24T16:11:37+03:00
Українські Новини
Пакистан и Индия сложили оружие и подписали историческое мирное соглашение

Пакистан и Индия сложили оружие и подписали историческое мирное соглашение

Пакистан, Война, Территориальная целестность, Индия, Мирное соглашение
Флаг Индии. Фото: pixabay
Флаг Индии. Фото: pixabay

Власти Индии и Пакистана в четверг, 24 октября 2019 года, подписали важный исторический договор о границе в спорном регионе Кашмир, где ранее были бои между этими странами. Об этом сообщает DND.

Договор был подписан накануне празднования 550-летия со дня рождения духовного лидера сикхов. Индия и Пакистан перед тем, как достичь этой важной сделки, прошли через 3 раунда сложных переговоров.

"В четверг на линии разграничения в Картарпур Индия и Пакистан подписали историческое соглашение о границе. Она предусматривает открытие Картарпурського коридора, что, с одной стороны, позволит индийским сикхам совершать паломничества к месту рождения их духовного лидера Баба Гуру Нанака, а с другой - существенно снимает напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году почти дошло до открытой войны", - говорится в сообщении.

Это решение позволит снять напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году усложнился конфликт. Теперь ежедневно у 5 тысяч паломников-сикхов будет право пересечь этот коридор.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.

Как сообщали Українські Новини, воздушное пространство в Индии и Пакситане было закрыто из-за военных действий между странами. 

Напомним, в 2017 году Индия и Китай достигли договоренности по решению территориального спора в Гималаях.

Больше новостей о: Пакистан Война Территориальная целестность Индия Мирное соглашение

Архив
Новости
Дифтерия добралась до Киева: в столичной школе объявили карантин 16:36
Портнов выяснил через какие офшоры Макеенко с сыном финансируют телеканал "Прямой" 16:26
НБУ повысил прогноз роста ВВП с 3% до 3,5% и сохранил прогноз инфляции 16:16
Двое сотрудников "Луганскводы" ранены под обстрелами боевиков 16:15
Власти эксгумировали останки испанского диктатора и "переселили" его к жене 16:03
больше новостей
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове 10:05
Выходные в 2020: Кабмин определит, сколько рабочих и праздничных дней будет в 2020 году 10:37
В Киеве прогремел взрыв. Фото:
В центре Киева произошел взрыв: двое мужчин погибли, есть пострадавшая 08:11
больше новостей
Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума 16:27
Богдану могут вручить подозрение за работу на Азарова 13:29
Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории, - Сивохо 18:53
Новым замминистра по развитию общин назначат уволенного экс-главу ГАСК, находящегося под следствием, - СМИ 17:12
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok