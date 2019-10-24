Пакистан та Індія склали зброю і підписали історичну мирну угоду

Влада Індії та Пакистану в четвер, 24 жовтня 2019 року, підписали важливий історичний договір про регулювання кордону у спірному регіоні Кашмір, де раніше велися бої між цими країнами. Про це повідомляє DND.

Договір був підписаний напередодні святкування 550-річчя з дня народження духовного лідера сикхів. Індія та Пакистан перед тим, як досягти цієї важливої угоди, пройшли через 3 раунду складних переговорів.

"В четвер на лінії розмежування в Картарпур Індія і Пакистан підписали історичну угоду про кордон. Вона передбачає відкриття Картарпурського коридору, що, з одного боку, дозволить індійським сикхам здійснювати паломництва до місця народження їхнього духовного лідера Баба Гуру Нанака, а з іншого - суттєво знімає напругу між країнами у спірному прикордонному регіоні Кашмір, де в цьому році майже дійшло до відкритої війни", - йдеться в повідомленні.

Це рішення дозволить зняти напругу між країнами у спірному прикордонному регіоні Кашмір, де в цьому році ускладнився конфлікт. Тепер щодня у 5 тисяч паломників-сикхів з'явилось право на перетин цього коридору.

Кашмір - територія, населена мусульманською більшістю, розділена між Індією і Пакистаном. З часу здобуття незалежності двома країнами в 1947 році врегулювання в цьому районі залишається основною проблемою в їх відносинах.

Між Індією і Пакистаном було три великомасштабних збройних конфлікту - Перша кашмірська війна 1947-1949 років, Друга кашмірська війна 1965 року і третій конфлікт в 1971 році, пов'язаний з війною за незалежність Бангладеш.

Як повідомляли Українські Новини, повітряний простір в Індії та Паксітані було закрито через військовий конфлікт між країнами.

Нагадаємо, в 2017 році Індія та Китай досягли домовленості щодо вирішення територіального питання в Гімалаях.