Муж новоназначенной и.о. главы НАПК Новак владеет Mercedesом за 10 гривен и 4 участками в Закарпатье

Временно исполняющая обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Новак задекларировала в собственности мужа Леонида 4 земельных участка в Закарпатской области и автомобиль Mercedes-Benz 200 1994 года выпуска за 10 гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Новак владеет земельным участком площадью 318 км. м и садовым домиком в Киеве, земучастком площадью 1 тыс. га в Обухове (Киевская область), и нежилым помещением в Коктебеле в Крыму.

В собственности ее мужа Леонида указаны 2 квартиры, 2 парковки в Киеве и 4 земучастка общей площадью 2,2 тыс. кв. м в Вышково (Закарпатская область).

Супруг Новак также владеет 2 автомобилями HONDA CR-V и Mercedes-Benz 200 1994 года выпуска с указанной стоимостью на момент приобретения в 10 гривен, а также предприятиями "Антарес" и "Компания "Неон Трейдинг".

В 2018 году и. о. председателя НАПК заработала 482 тыс. гривен в качестве депутата Рады, 60,4 тыс. гривен пенсии, ее муж - 36 тыс. гривен зарплаты в ООО "Плодоовощторг" и 16 тыс. гривен пенсии.

Наличными Новак имеет 125 тыс. долларов, ее супруг - 17 тыс. долларов, а также на ее счете в "Альфа-банке" хранится 707 евро.

Председатель Нацагентства имеет долговые обязательства в размере 1,7 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 20 октября Кабинет Министров назначил на должность временно и. о. председателя НАПК Новак.

Полномочия членов Национального агентства по предотвращению коррупции досрочно прекращены, новый глава агентства должен быть избран до 18 декабря.