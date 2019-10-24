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24 октября 2019, четверг, 14:26 555
Общество 2019-10-24T14:27:44+03:00
Українські Новини
Медицинские справки, выданные на временно оккупированных территориях, признают в Украине

Медицинские справки, выданные на временно оккупированных территориях, признают в Украине

Украина, Луганск, Донбасс, Оккупированные территории, Медицинские справки
Справка. Фото: pixabay
Справка. Фото: pixabay

Кабинет Министров ввел механизм подтверждения фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции, передают Українські Новини.

"Правительство в развитие так называемых "Намибийских исключений", сформулированных Международным судом ООН и развитых в практике Европейского суда по правам человека, ввел механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответствующими учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями", - говорится в нем со ссылкой на слова Министра юстиции Дениса Малюськи.

По словам министра, суть "Намибийских исключений" заключается в признании допустимым учета отдельных документов, выданных оккупационными властями.
При этом факт признания документов не означает признания оккупационной власти.

Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти будет рассматривать специально созданная Комиссия, которая будет выяснять действительные обстоятельства дела и выдавать заключение, которое будет служить основанием для регистрации уполномоченным органом рождения или смерти.

Согласно сообщению, постановление разработано в связи с принятием Верховной Радой 18 января 2018 года закона, которым признается незаконной и противоречащей нормам международного права деятельность российских вооруженных формирований и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях, а любой изданный ими акт является недействительным, кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщали Українські Новини, 1 октября Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера", которая предусматривает частичное вступление в силу особого статуса Донбасса в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после подтверждения ОБСЕ их соответствия международным стандартам.

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