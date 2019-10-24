Автобус "Киев-Варшава" в Ровенской области столкнулся с грузовиком, есть погибший и травмированные

ДТП с автобусом и грузовиком. Фото: rv.dsns.gov.ua

ДТП с автобусом и грузовиком. Фото: rv.dsns.gov.ua

В ночь на четверг, 24 октября, на трассе Киев-Варшава произошло ДТП с автобусом международного сообщения. Около 3 часов утра "Неоплан" направлялся из Киева в Варшаву. В 3:25 транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем возле населенного пункта Федоровка Сарненского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

В результате ДТП трое взрослых пассажиров автобуса с забойными ранами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ. Второй водитель, который находился с правой части автобуса, погиб на месте происшествия.

ДТП с автобусом и грузовиком. Фото: rv.dsns.gov.ua

Всего в транспортном средстве находился 31 пассажир. Полицейские и спасатели доставили их с места происшествия в актовый зал административного здания патрульной полиции в Сарны. На данном этапе выясняются происшествия устанавливают сотрудники полиции.

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