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24 октября 2019, четверг, 09:10 1698
Происшествия 2019-10-24T09:10:12+03:00
Українські Новини
Автобус "Киев-Варшава" в Ровенской области столкнулся с грузовиком, есть погибший и травмированные

Автобус "Киев-Варшава" в Ровенской области столкнулся с грузовиком, есть погибший и травмированные

Ровенская область, ДТП с грузовиком
ДТП с автобусом и грузовиком. Фото: rv.dsns.gov.ua
ДТП с автобусом и грузовиком. Фото: rv.dsns.gov.ua

В ночь на четверг, 24 октября, на трассе Киев-Варшава произошло ДТП с автобусом международного сообщения. Около 3 часов утра "Неоплан" направлялся из Киева в Варшаву. В 3:25 транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем возле населенного пункта Федоровка Сарненского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

В результате ДТП трое взрослых пассажиров автобуса с забойными ранами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ. Второй водитель, который находился с правой части автобуса, погиб на месте происшествия.

ДТП с автобусом и грузовиком. Фото: rv.dsns.gov.uaДТП с автобусом и грузовиком. Фото: rv.dsns.gov.ua

Всего в транспортном средстве находился 31 пассажир. Полицейские и спасатели доставили их с места происшествия в актовый зал административного здания патрульной полиции в Сарны. На данном этапе выясняются происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, что ранее В Ровенской области микроавтобус влетел в фуру, оба водителя погибли.

В Ровно иностранец на BMW спровоцировал аварию с ВАЗом, погибла женщина.

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